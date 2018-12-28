2018-12-28T14:03:35+03:00
Происшествия

В Мурманске ночью сгорела машина, владельцы подозревают поджог

Огонь уничтожил всю переднюю часть автомобиля
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожаром оказалась уничтожена вся передняя часть машины. Фото: www.hibiny.comПожаром оказалась уничтожена вся передняя часть машины. Фото: www.hibiny.com
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Минувшей ночью в Мурманске сгорели сразу две машины.

Первый пожар случился в 1.51 у дома №19 на улице Гвардейская.

- В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 10 человек личного состава, 2 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.

Владельцы машины подозревают, что возгорание началось не просто так - его причиной стал поджог.

- Неизвестные облили автомобиль горючей жидкостью и подожгли. Убедительная просьба, если кто-нибудь располагает какой-либо информацией, сообщить любым удобным способом по телефону 8911-326-04-00, - уточнили владельцы авто.

По данному факту полиция города начала проверку.

Второй автомобиль загорелся в 4.35 у дома 311 на улице Щербакова. У него огонь уничтожил моторный отсек.

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