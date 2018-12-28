Марина Ковтун осуществила мечту двух детишек, которые написали письма на елочку в Кремле

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-28T13:25:44+03:00

Один ребенок сможет посетить океанариум, а второй - хаски-парк [видео]

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В эти дни у губернатора Мурманской области работы много. Но есть и приятные обязанности, например, посещение Кремля, где сейчас идут новогодние елки.

Именно на елочке глава региона нашла два особенных письма. Их авторы - детишки - мечтают в январские каникулы посетить два особенных места на Кольском полуострове: мурманский океанариум и хаски-парк.

Прямо из Кремля Марина Васильевна дозвонилась до написавших свои желания детишек. И пообещала им, что уже скоро их мечты осуществятся.

- Это Марина Васильевна Ковтун, губернатор Мурманской области.До конца января она обязательно побывает со своими друзьями в хаски-парки. С Новым годом вас, всего доброго! Алене большой привет! - дозвонилась глава региона до Нелли Терентьевой, чья дочка Алена и написала письмо в Кремль.

Напомним, что уже сейчас известна программа празднования Нового года в Мурманске.