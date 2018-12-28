В Мурманске закончили строительство 14-этажного дома
Стройка 14-этажного дома по адресу проспект Кольский, 12 за остановкой "Улица капитана Пономарева" в Мурманске была более чем приметной. А еще очень обсуждаемой, ведь здесь не только хотели расселить мурманчан, но и открыть плавательный бассейн - первый в Первомайском округе и столь необходимый.
Планы на многоквартирный дом на пересечении улицы Пономарева и проспекта Кольский появились еще в 2008 году. Но строительство началось только в 2016 году, хотя примерно в эти сроки обьект уже должны были сдать.
Случилось же это только сейчас. Дом достроен, ведь он уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Это значит, что все большие работы закончены, остались последние штрихи и отделка квартир.
- Жилищный комплекс "Молодёжный" – это современный 14-этажный жилой дом, рассчитанный на 169 квартир, он имеет монолитный каркас, утепленные газобетонные блоки, вентилируемый фасад, - пояснили в мэрии Мурманска.
Спортивную часть обьекта, в которой и будет бассейн, хотят запустить летом.
Напомним, строители дома решили поздравить мурманчан с Новым годом и выложили гирлядами в окнах "2019".