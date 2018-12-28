2018-12-28T12:14:02+03:00
Общество

В Мурманске закончили строительство 14-этажного дома

Проект получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Ника СВЕТЛОВА
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Спортивную часть объекта планируют сдать летом. Фото: администрация МурманскаСпортивную часть объекта планируют сдать летом. Фото: администрация Мурманска
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Стройка 14-этажного дома по адресу проспект Кольский, 12 за остановкой "Улица капитана Пономарева" в Мурманске была более чем приметной. А еще очень обсуждаемой, ведь здесь не только хотели расселить мурманчан, но и открыть плавательный бассейн - первый в Первомайском округе и столь необходимый.

Планы на многоквартирный дом на пересечении улицы Пономарева и проспекта Кольский появились еще в 2008 году. Но строительство началось только в 2016 году, хотя примерно в эти сроки обьект уже должны были сдать.

Случилось же это только сейчас. Дом достроен, ведь он уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Это значит, что все большие работы закончены, остались последние штрихи и отделка квартир.

- Жилищный комплекс "Молодёжный" – это современный 14-этажный жилой дом, рассчитанный на 169 квартир, он имеет монолитный каркас, утепленные газобетонные блоки, вентилируемый фасад, - пояснили в мэрии Мурманска.

Спортивную часть обьекта, в которой и будет бассейн, хотят запустить летом.

Напомним, строители дома решили поздравить мурманчан с Новым годом и выложили гирлядами в окнах "2019".

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