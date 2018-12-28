2018-12-28T10:15:55+03:00
Общество

В Кольском районе приобрели подвижный пункт обогрева

За возможность спасать людей даже при самых низких температурах пришлось заплатить около миллиона рублей
Елена ЧУМАКОВА
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К капризам северной погоды готовы! Фото: Администрация Кольского районаК капризам северной погоды готовы! Фото: Администрация Кольского района
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Вот уже который год подряд зима заставляет изрядно поволноваться тех, кто отвечает за безопасность в Заполярье. Северяне и туристы то и дело попадают в снежную западню по дороге в Териберку и Туманный, а спецслужбам приходятся их откапывать и отогревать. Напомним, именно так случилось прошлой весной, когда трасса на Серебрянские ГЭС была закрыта две недели подряд. Памятуя этот опыт, в администрации Кольского района приобрели подвижный пункт обогрева. От решения о его покупке до первого испытания прошло всего полтора месяца. Все удовольствие обошлось району почти в миллион рублей.

- Большая часть средств – почти 800 тысяч рублей – была потрачена на приобретение отечественного пикапа повышенной проходимости. На остальные деньги мы приобрели дизель генератор, который на одном баке может работать до восьми часов, усиленную семиместную «шторм палатку» универсальной конструкции: пол отстегивается и ее можно «разбивать» как на снегу, так и на льду. Кроме этого закуплена тепловая пушка, термопот, коврики, теплые одеяла и обувь, в которой можно больше суток ходить даже по мокрому снегу. Также предусмотрели армейские индивидуальные рационы питания, - проводит краткий экскурс начальник отдела безопасности администрации Кольского района Василий Левин.

В общем, новый подвижный пункт обогрева позволит отряду, в состав которого входит водитель и два подчиненных Василия Аркадьевича, спасать и эвакуировать людей даже при максимально низких температурах.

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