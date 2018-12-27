2018-12-27T18:28:21+03:00
Общество

В январе в Мурманске станут дешевле проездные билеты

По одной карточке можно будет прокатиться и в автобусе, и в троллейбусе
Ника СВЕТЛОВА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Парадокс, но это так. С 1 января в Мурманске ожидается подорожание стоимости проезда в общественном транспорте с 28 рублей до 32. Соответственно, и проездные билеты должны вырасти в цене.

Вот только в первом месяце 2019 года они… наоборот подешевеют. Так, билет для граждан будет стоит 1600 рублей, декадный - 544 рубля (появится в продаже 31 декабря). Казалось бы, в чем выгода, если сейчас цена на полный проездной 1400? Ответ прост: сейчас мурманчане отдельно покупают проездные на автобус, троллейбус и общий, то в январе будет уже один. Сейчас такой стоит 1790 рублей.

- Благодаря ему можно будет совершить поездку на всех видах общественного транспорта нашего предприятия, - пояснил «КП» генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков. – В декабре мы продавали отдельно проездные и на троллейбус, и на автобус. Но независимо от их вида, они будут действовать и там, и там.

Решение об удешевлении было принято после многочисленных обращений пассажиров. В компании посчитали, что в среднем по проездному мурманчанин совершает 79 поездок, и одна обходится в 21 рубль.

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