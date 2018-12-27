2018-12-27T15:18:33+03:00
Происшествия

В офисе управляющей компании Мурманска "Севжилсервис" проходят обыски

В отношении четырех управляшек города возбуждены уголовные дела из-за злостного неисполнения решений судов
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Приставы взяли на контроль четыре управляющих компании Мурманска, игнорирующих судебные решения.Приставы взяли на контроль четыре управляющих компании Мурманска, игнорирующих судебные решения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У управляющей компании "Севжилсервис" богатый опыт судебной тяжбы. Это иски и о возмещении имущественного вреда, и о защите прав потребителей.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов Мурманской области, сейчас в офисе компании идет проверка документов сотрудниками правоохранительных органов, работает дознаватель. Ранее в отношении управляшек из Ленинского района были возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, возбуждено в отношении управляющих компаний по факту злостного неисполнения решений судов по текущим ремонтам жилых домов.

- На исполнении в отношении четырех УК Мурманска ведется более 500 исполнительных производств неимущественного характера, значительная часть которых связана с ремонтом жилищного фонда в многоквартирных домах Ленинского округа, - уточнили в управлении.

Отмечается, что руководителей не раз предупреждали об ответственности за игнорирование решений суда. Вот только те оправдывались то отсутствием денег на ремонт, то плохой погодой.

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