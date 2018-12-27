2018-12-27T14:29:59+03:00
Происшествия

В Мурманске мужчину, который падал из окна, держали за ноги и штаны

После приземления его увезли в больницу [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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В какой-то момент мужчина завис в неудобной позе, а потом упал на козырек дома. Фото: vk.com/murmansk_dtpВ какой-то момент мужчина завис в неудобной позе, а потом упал на козырек дома. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Около часа дня 27 декабря к дому №33 на улице Лобова в Мурманске были стянуты экстренные службы. Под окнами "сталинки" был натянут тент, т.к. из окна на 3 этаже мог упасть молодой мужчина примерно 23 лет.

Пока не известно, что побудило его вылезти - состояние опьянения, помутнение рассудка или желание навредить себе. Но спасатели сделали все, чтобы мурманчанин не сделал этого. Со слов очевидцев, молодой человек кричал окружающим, чтобы они не приближались, иначе он прыгнет. Его около часа уговаривали вернуться в квартиру.

Когда мужчина все-таки выбрался из окна, его ловили за штаны и держали за ноги. В какой-то момент "Человек-Паук", как его прозвали соседи, завис в неудобной позе, упираясь руками и ногами о стены дома и оконную раму. А затем полетел вниз, ударившись о козырек и пролетев мимо тента.

Как рассказали "КП" в полиции города, мужчина, к счастью, остался жив, его с травмами увезли в больницу, где его уже осмотрели врачи. Далее будут устанавливаться мотивы его поступка.

Спасение суицидника в Мурманске на Лобова..Оригинал видео: https://vk.com/pvm51?w=wall-61588306_6052099

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