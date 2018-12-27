2018-12-27T17:09:47+03:00
Дом. Семья

В Мурманске собаку выбросили … в автобус

Щенка приютили, накормили и обогрели добрые люди и теперь песику ищут новых хозяев
Елена ЧУМАКОВА
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Песик добрый и послушный, но, кажется, теперь бездомный. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"Песик добрый и послушный, но, кажется, теперь бездомный. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"
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Под конец года Желтой Земляной Собаки очередные хозяева решили избавиться от питомца, причем весьма оригинальным способом. Маленького песика выбросили, но не на холодную улицу, как вы могли подумать, а ... в отъезжающий от остановки автобус. Инцидент произошел днем 25 декабря.

- Как рассказала кондуктор АО «Электротранспорт», около 16:30 автобус №27 отъезжал от остановки «Переулок Якорный», когда некий мужчина забросил в него собаку. К счастью, тут же нашлись добрые люди, которые приютили у себя подкидыша. Им оказался маленький – меньше спаниеля – добрый песик с ошейником. Беднягу обогрели, помыли и накормили, - рассказывают волонтеры группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным».

Кстати, буквально сразу нашлись очевидцы, которые видели этого перепуганного песика накануне ночью на улице Ломоносова и в районе Долины Уюта. Они предположили, что собачку в автобус подкинул не хозяин, а сердобольный прохожий, пожалевший замерзающее животное. Тем не менее, дом пусть и временный у малыша есть до 30 декабря. Уже сейчас песик ищет своих прежних или новый более ответственных хозяев. Если у вас есть желание помочь бедняге, звоните Валентине Ковалишиной по телефону 8-921-270-53-84 или пишите ей в соцсетях.

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