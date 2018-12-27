Ремонтник обокрал и поджег квартиру мурманчанки, потому что ему мало заплатили

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-27T13:15:07+03:00

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Всегда страшно пускать в дом незнакомых людей. Но иногда это лучше, чем, например, делать сложные работы самим. На это понадеялась и мурманчанка, нанимая мужчину для ремонта. Спустя некоторое время она пришла в полицию с заявлением, а потом снова…

- Мурманчанка обратилась с заявлением о пропаже из квартиры золотых украшений, стоимостью 20 тысяч рублей. Через несколько дней эта же гражданка сообщила о возгорании ее квартиры. После проведенной экспертизы, специалистами было установлено, что квартиру подожгли. Общий ущерб на этот раз был значительно больше - 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Как выяснилось, виной всему стал тот самый ремонтник, который решил, что хозяйка ему мало заплатила. Сначала, видимо, дабы компенсировать ущерб, он украл у нее золото и сдал в ломбард, а затем вернулся и, облив вещи женщины ацетоном, поджег квартиру. Все это ему удалось провернуть благодаря сделанным дубликатам ключей. Теперь мужчине грозит наказание сразу по двум статьям: «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».