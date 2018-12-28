2018-12-28T11:40:21+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Мурманске: когда начнется, где посмотреть, площадки для запуска

Праздничный салют на Новый год 2019 в Мурманске и других городах
Ника СВЕТЛОВА
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Салют в Мурманске начнется после праздничного шоу на Пяти Углах. Фото: архив "КП"Салют в Мурманске начнется после праздничного шоу на Пяти Углах. Фото: архив "КП"
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Новогодний фейерверк в Мурманске начнется не сразу после боя курантов, а чуть погодя. В 1.30 1 января на Пяти Углах откроется представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. А в 2.30 состоится сам фейерверк.

Запуск состоится от площадки от улицы Буркова - где раньше был парк аттракционов. А также у ДК "Судоремонтник" в Росляково.

Впрочем, в эту ночь не только официальные залпы прогремят в Мурманске. Многие горожане сами устроят шоу. Только надо помнить, что запуски можно устраивать на специально отведенных для этого площадках.

В Ленинском округе это площадь у Семеновского озера, район лодочной станции, в Октябрьском округе - сквер у Дворца культуры имени Кирова, а в Первомайском округе - площадка между домами №101 и №103 по проспекту Кольскому.

В Мончегорске для запуска выделено место на площади Революции, на площадке за магазином «Изумруд»; в Оленегорск - на центральной площади города; в Ревде - на площадке между домом № 1 на улице Умбозерская, домом № 15 на улице Кузина и домом № 5 на улице Металлургов.

В Кандалакше - на центральной площади города и в районе микрорайона Нива-III; в Зеленоборском - на площадке у администрации; в Полярных Зорях - на берегу Пинозера; в Заполярном - на площадке в районе дома № 1 на улице Стрельцова; в Никеле - на площадке в районе дома № 1 на улице Октябрьской.

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