Фейерверка не будет: В Ловозере не собрали 70 тысяч рублей на новогодние залпы

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-27T15:58:37+03:00

Новогодний салют ловозерцы могут увидеть или в Ревде, или в Мурманске. Фото: Дэн ЛЕВИ

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В Ловозере еще ни разу не гремел новогодний салют! А вот в соседней Ревде, самом крупном населенном центре Ловозерского района, на него выделяют деньги из бюджета. Поэтому ловозерцы или едут почти за 28 километров, чтобы поглядеть на красоту, или запускают свои салюты у домов.

В этом году ситуация могла быть исправлена. Селяне обратились в свою администрацию с предложением скинуться и сделать шоу. На трехминутый фейерверк нужно было собрать 70 тысяч рублей. Увы, как бы не хотели ловозерцы прийти к цели, это не удалось.

- Ввиду того, что срок сбора средств подошел к концу, а собрано их меньше половины, мы отменяем проект "Салют в Новогоднюю ночь" и возвращаем собранные деньги. Сторонников салюта просим не расстраиваться, принять ситуацию, как опыт! - рассказали в администрации Ловозере.

Напомним, в Мурманске салют состоится в конце праздничной программы, которая начнется 1 января в 1.30.