Новый год 2019 в Мурманске: программа праздника и перекрытия

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-27T13:29:52+03:00

Праздничная программа на Новый год 2019 в Мурманске стартует в 1.30

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Елки наряжены, квартиры украшены, подарки куплены, а новогоднее меню составлено? Это значит, что до главного праздника года осталось всего несколько деньков. Но в предпраздничной суете очень легко забыть продумать планы на всю новогоднюю ночь 2018-2019. Если ничего грандиозного в голову так и не пришло, всегда есть отличный выход – отправиться на городскую елку.

Традиционно праздник состоится на главной площади столицы Заполярья - Пяти углах. Начало праздничной программы запланировано 1 января 1.30.

- Мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, затем вниманию северян будет представлено яркое театрализованное шоу по окончанию которого состоится фейерверк, - сообщили в пресс-службе администрации города Мурманска.

Несмотря на то, что немногие в эту ночь сядут за руль. Тем водителям, кто все же планирует безалкогольный Новый год, понадобится информация о перекрытиях дорог в ночь с 31 декабря на 1 января.

Движение и парковка будет запрещены:

– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов с 15 часов 31 декабря до 5 часов 1 января;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, 15 часов 31 декабря до 5 часов 1 января.