Внук Бориса Ельцина показал в "Инстаграме" фото "мурманских" яхт

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-27T12:16:57+03:00

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Внук первого президента РФ Бориса Ельцина - Борис Ельцин-младший - активно ведет "Инстаграм", где чаще всего делится фотографиями отдыха в жарких странах.

В последнее время его подписчики заметили странность: на снимках море, солнце и пляж, а геолокация: Мурманск, Архангельск, Ростов, Новосибирск, Тула, Самара. К столице Заполярья, например, выложена следующая иллюстрация: закат, море, горы и яхты.

"Только в Мурманске сейчас полярная ночь", "Там не встает сейчас солнце. 2 часа тусклого света", "Пробка из подлодок!", - сразу посыпались комментарии.

yeltsinboris Traffic jam

Сам хозяин "Инстаграма" написал, что геолокация стала сама проставляться: "Как так сначала получилось, потом завёлся". Хотя некоторые все же решили, что все было сделано намерено, чтобы повеселить подписчиков.

К слову, губернатор Мурманской области Марина Ковтун тоже активно ведет свой "Инстаграм". На днях глава региона поделилась с северянами уникальным рецептом ухи.