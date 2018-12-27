2018-12-27T12:16:57+03:00
Общество

Внук Бориса Ельцина показал в "Инстаграме" фото "мурманских" яхт

Подписчиков позабавила географическая путаница
Есения ДОБРОНРАВОВА
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К такому снимку в "Инстаграме" Бориса Ельцина-младшего появилась геолокация "Мурманск". Фото: www.instagram.com/yeltsinboris/К такому снимку в "Инстаграме" Бориса Ельцина-младшего появилась геолокация "Мурманск". Фото: www.instagram.com/yeltsinboris/
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Внук первого президента РФ Бориса Ельцина - Борис Ельцин-младший - активно ведет "Инстаграм", где чаще всего делится фотографиями отдыха в жарких странах.

В последнее время его подписчики заметили странность: на снимках море, солнце и пляж, а геолокация: Мурманск, Архангельск, Ростов, Новосибирск, Тула, Самара. К столице Заполярья, например, выложена следующая иллюстрация: закат, море, горы и яхты.

"Только в Мурманске сейчас полярная ночь", "Там не встает сейчас солнце. 2 часа тусклого света", "Пробка из подлодок!", - сразу посыпались комментарии.

yeltsinborisyeltsinboris
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Сам хозяин "Инстаграма" написал, что геолокация стала сама проставляться: "Как так сначала получилось, потом завёлся". Хотя некоторые все же решили, что все было сделано намерено, чтобы повеселить подписчиков.

К слову, губернатор Мурманской области Марина Ковтун тоже активно ведет свой "Инстаграм". На днях глава региона поделилась с северянами уникальным рецептом ухи.

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