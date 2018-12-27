В Мурманске подросток прокатился, зацепившись за троллейбус

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-27T10:57:34+03:00

Молодой человек держался за лестницу троллейбуса и иногда касался ногами проезжей части. Фото: скриншот видео

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"Когда проезд подорожал", "С 1 января многие так поедут", - шутят в соцсетях мурманчане, посмотревшие видео в группе "Мурманск ДТП ЧП".

На видеорегистратор его автора попало небезопасное развлечение подростка в областном центре. Парень зацепился за лестницу троллейбуса №4 и так проехал по Кольскому проспекту. Время от времени он прямо на ходу касался ногой проезжей части.

Одни мурманчане во время просмотра вспомнили свое детство, когда катались, зацепившись за автобус, троллейбус или травмай. А вот другие развлечение не оценили. Зацепинг, к слову, попадает под административную статью и наказывается смешным штрафом в 100 рублей (чаще всего ловят тех, кто катается на поездах).

Так, этим летом зацепер пытался доехать из Мурманска в Санкт-Петербург, устроившись между вагонами. Но делал он это не ради веселья, а от безденежья.