2018-12-27T10:03:08+03:00
Происшествия

По делу о погроме в лаунж-кафе задержали еще трех человек

Всего полиция Мурманска нашла семерых мужчин, которых подозревают в дебоше с битами
Мария ПАШЕНКОВА
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По делу о погроме "Мяты" задержали семерых мужчин.По делу о погроме "Мяты" задержали семерых мужчин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Расследование уголовного дела о "Хулиганстве" в мурманском лаунж-кафе "Мята" продолжается. На данный момент задержано уже семь человек: четырех нашли сразу после случившегося, еще троих - на днях.

- Три человека находятся под арестом, еще один - под домашним арестом. Трем мера пресечения будет избрана сегодня, - рассказала "КП" начальник отдела информации и общественных связей МВД Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним, события в "Мяте" произошли в ночь с 21 на 22 декабря. Молодые люди в масках и с битами ворвались в кафе, напали на охранников и стали громить все вокруг. К счастью, посетители не пострадали и отделались испугом, а вот сотрудников госпитализировали с переломами и сотрясением мозга.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

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