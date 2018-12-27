Сотрудникам МЧС Мурманской области вернут деньги, украденные их начальством

СЕГОДНЯ 08:52 2018-12-27T08:52:53+03:00

11 должностных лиц присвоили себе премии подчиненных на более чем 220 миллионов рублей

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В марте прошлого года Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор в отношении в отношении 11 должностных лиц ГУ МЧС России по области. Напомним, руководителей обвинили в присвоении с 2009 по 2011 года более чем 220 миллионов рублей.

Все эти деньги выделялись на премии личного состава подразделений ведомства. Организатором преступной группы стал заместитель начальника регионального ГУ МЧС России. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, а так же он лишен специального звания полковника внутренней службы. Остальные члены группы осуждены к реальному лишению свободы на срок от 3 до 6 лет в колонии общего режима. Две обвиняемые женщины осуждены к 2,5 и 2 годам лишения свободы условно.

Сейчас продолжается процедура по возмещению ущерба.

- Главным управлением МЧС России по Мурманской области подготовлены и поданы исковые заявления в суд о возмещении ущерба от преступных действий бывших сотрудников, - сообщили в ведомстве.