2018-12-26T17:50:35+03:00
Общество

В Мурманске начали работу зимние оздоровительные лагери для школьников

Смена продлится до 29 декабря
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Детишки будут развлекаться, пока их родители работают.Детишки будут развлекаться, пока их родители работают.Фото: Алексей ФОКИН
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Вчера у школьников Мурманска начались новогодние каникулы, но не у их родителей. А это значит, что открылись и лагери для детей, которые традиционно работают на базах учебных заведений. Так, для ребят 25 декабря открыли двери сразу 9 школ, которые будут работать до 29 числа.

Торжественное открытие новой зимней смены состоялось в гимназии № 6 города Мурманска.

– В течение смены в лагерях отдохнут и оздоровятся 1198 юных мурманчан, – рассказала директор школы № 33 Любовь Малыгина. – Режим дня составлен таким образом, чтобы дети проводили время весело и с пользой.

До Нового года ребят ждут спектакли, экскурсии в музеи и выставочные центры, прогулки по городу, мастер-классы, сказочные шоу в студии рисования песком, спортивные мероприятия и множество других познавательных и развлекательных занятий.

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