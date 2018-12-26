«МегаФон» подводит итоги года и поздравляет северян с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-26T18:05:55+03:00

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Отмена внутрисетевого роуминга, безлимитный интернет на тарифах «Включайся!», награда компании Ookla за самые высокие скорости мобильного интернета, тестовые запуски новейшей сети пятого поколения 5G, активное участие в цифровизации российских регионов – таким стал 2018-й для «МегаФона» и его абонентов. Накануне праздников компания подвела итоги года и поздравила мурманчан.

В Мурманской области оператор провел масштабную работу по модернизации сети, которая является фундаментом для развития любых услуг связи. Поддержал многие важные мероприятия – в частности, выступил телеком-партнером Международного «Праздника Севера», кинофестиваля «Северный характер» и Мурманской Деловой недели.

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Как отмечают в «МегаФоне», любые масштабные события, будь то областные мероприятия или Новый год, требуют особенного внимания к подготовке сети, нагрузка на которую существенно возрастает. Поэтому в тех районах, где собирается много людей, – это главным образом площади, крупные торговые центры, места проведения массовых мероприятий, – перед праздниками увеличивается емкость базовых станций. К этому Новому году такие работы тоже проводились, чтобы даже в самых популярных местах отдыха и при максимальной загрузке сети абоненты «МегаФона» могли свободно пользоваться всеми услугами связи.

«Мы целенаправленно идем к тому, чтобы современные цифровые технологии ежедневно помогали северянам решать самые разные житейские вопросы. Так пусть же наступающий год подарит только радость, много приятных открытий и счастливых дней, новые возможности для наших абонентов!» – говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

«МегаФон» приготовил не только поздравления, но и подарки. В ходе новогодних акций можно «вытрясти» в своем «Личном кабинете» один из 1 000 смартфонов Samsung Galaxy J6, месяцы бесплатной связи, скидки на тарифы «Включайся!» и многое другое, а также получить при покупке смартфона Samsung второй в подарок. Праздничные акции продлятся до середины января.

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Подробнее об акциях: http://murmansk.megafon.ru/bonus/action/

Посмотреть прямой эфир: https://www.youtube.com/watch?v=r58DDVVJUFk

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