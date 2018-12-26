400 тысяч рублей в сутки: новый арендатор причалов в Мурманске поднял расценки

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-26T17:44:57+03:00

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На днях в Мурманске прошло заседание областного рыбхозсовета, на котором обсудили острую ситуацию в Мурманском морском рыбном порту. Порт оказался вовлечен в конфликт с участием ФГУП «Нацрыбресурс» и новыми арендаторами причалов.

Напомним, в феврале Росимущество передало «Нацрыбресурсу» причалы рыбного порта, а тот, в свою очередь, сдал их в аренду «Мурманскому складскому терминалу» и «Севгазсервису». Арендатор привел в порт судно «Валерий Васильев» с грузом для «Новатэка». Выгрузка началась без согласования с рыбным портом. Такое самоуправство привело к тому, что рыбные суда простояли в ожидании своей очереди, а два траулера ушли из порта.

Помимо этого «Нацрыбресурс», сдав причалы рыбного порта в аренду, не отразил в договоре пункт о сохранении их рыбной специализации. Как рассказал Владимир Журавлев, глава СЗРК, теперь за постановку судна к причалу арендаторы требуют 400 тысяч рублей в сутки, а не 10, как раньше.

На заседании рыбхозсовета выяснилось, в правительстве Мурманской области выступили против сохранения причалов в доверительном управлении рыбного порта и поддержали их передачу «Нацрыбресурсу». Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Логика была такой, что госсобственность должна быть в госуправлении, а не у коммерческой структуры – порта. Причалы передали «Нацрыресурсу» ради сохранения рыбного профиля терминала.

Правда, надежды правительства не оправдались, и сложившаяся ситуация заслужила критики.

- Порт создавался для обслуживания рыболовных судов. Государство вам доверило причалы ради развития рыбной отрасли, - обратился Алексей Тюкавин к Сергею Полякову, директору мурманского филиала ФГУП «Нацрыбресурсы». - Вы же сдали их в аренду не пойми кому. Решили из рыбного порта сделать бардак?! Вам отдали причалы ради сохранения рыбного профиля, а вы проводите конкурсы без всяких ограничений! В итоге в порт приходят люди, далекие от рыбной отрасли. Значит, вы свою функцию не выполнили!

Итог заседания оказался неутешительным. Участники решили обратиться с письмом в Росрыболовство о недопустимости действий «Нацрыбресурса» в плане сдачи причалов в аренду без договоренности об их рыбной специализации.