2018-12-26T15:19:45+03:00
Политика

Мурманские коммунисты обратились к Медведеву с просьбой не переименовывать аэропорт

Представители партии написали председателю правительства РФ письмо
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
В письме за подписью Геннадия Степахно просят не переименовывать аэропорт "во избежание ненужной напряженности вокруг переименования и в целях сохранения памяти о подвиге мурманчан и всех защитников Советского Заполярья".В письме за подписью Геннадия Степахно просят не переименовывать аэропорт "во избежание ненужной напряженности вокруг переименования и в целях сохранения памяти о подвиге мурманчан и всех защитников Советского Заполярья".Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

«Идея наименования главной воздушной гавани области «по западному образцу» […] изначально вызвала непринятие», «опрос […] показал, что почти 90 процентов мурманчан поддерживают сохранение названия аэропорта без каких-либо дополнений», «ни жители, ни тогдашние (апрель, 1917 – Ред.) власти не захотели связывать название своего города с царской фамилией»… Все это выдержки из письма председателя местного отделения КПРФ Геннадия Степахно, который выступает против переименования аэропорта Мурманска, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, скандал разгорелся еще на старте проекта и продолжается до сих, в то время как победителем голосования стал Николай II. Свое недовольство выразила и Общественная палата Мурманской область, на чье решение также ссылаются представители КПРФ в этом послании. Также в письме вспоминается о недовольстве сына Бориса Сафонова из-за выдвижения кандидатуры его отца на голосования без его согласия, возможность несколько раз голосовать за определенного великого человека и, конечно, неоднозначную причастность государя к основанию Мурманска.

- Во избежание ненужной напряженности вокруг переименования и в целях сохранения памяти о подвиге мурманчан и всех защитников Советского Заполярья в годы ВОВ мы просим Вас поддержать мнение Общественной палаты и не вносить на утверждение Президентом РФ наименование нашего аэропорта, сохранив таким образом исторически сложившееся сегодняшнее название Мурманского аэропорта: «Аэропорт «Город-герой Мурманск», - завершили в КПРФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«МегаФон» подводит итоги года и поздравляет северян с наступающим Новым годом
В Мурманске начали работу зимние оздоровительные лагери для школьников
400 тысяч рублей в сутки: новый арендатор причалов в Мурманске поднял расценки
В Мурманске заместителя руководителя Центра спортивной подготовки подозревают в получении за взятку
"Вкус - бомбический!" - Марина Ковтун поделилась рецептом особой ухи
Прокуратура Мурманской области проверит, почему поселок "Лыжни дружбы" остался без врачей
82-летний преподаватель из Мурманска стал рекордсменом в Иране
В Мурманске женщину увезли в реанимацию после пожара в квартире
Из Сочи в Мурманск юная шахматистка привезла лайфхаки от знаменитых гроссмейстеров
В Мурманске дешевые мандарины и красная икра
В Мурманской области будут решать проблему нехватки мест на кладбищах
УФСИН по Мурманской области возглавил полковник из Кемеровской области
19-летняя девушка из Заозерка выпила и кинулась с ножом на полицейского
Новый дом ищет кот, хозяин которого погиб при взрыве газа в Мурманске
Дед Мороз из Великого Устюга планирует встречу с мурманчанами
Под Мурманском в аварии разбился многодетный отец - сотрудник МВД
В Тверской области раскрыли кражу из дачного домика мурманчанки
Стало известно, как вырастут тарифы на электроэнергию в Мурманской области с 1 января
"Бутырке" не дали выступить в центре дополнительного образования детей "Лапландия"