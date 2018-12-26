Мурманские коммунисты обратились к Медведеву с просьбой не переименовывать аэропорт

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-26T15:19:45+03:00

В письме за подписью Геннадия Степахно просят не переименовывать аэропорт "во избежание ненужной напряженности вокруг переименования и в целях сохранения памяти о подвиге мурманчан и всех защитников Советского Заполярья". Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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«Идея наименования главной воздушной гавани области «по западному образцу» […] изначально вызвала непринятие», «опрос […] показал, что почти 90 процентов мурманчан поддерживают сохранение названия аэропорта без каких-либо дополнений», «ни жители, ни тогдашние (апрель, 1917 – Ред.) власти не захотели связывать название своего города с царской фамилией»… Все это выдержки из письма председателя местного отделения КПРФ Геннадия Степахно, который выступает против переименования аэропорта Мурманска, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, скандал разгорелся еще на старте проекта и продолжается до сих, в то время как победителем голосования стал Николай II. Свое недовольство выразила и Общественная палата Мурманской область, на чье решение также ссылаются представители КПРФ в этом послании. Также в письме вспоминается о недовольстве сына Бориса Сафонова из-за выдвижения кандидатуры его отца на голосования без его согласия, возможность несколько раз голосовать за определенного великого человека и, конечно, неоднозначную причастность государя к основанию Мурманска.

- Во избежание ненужной напряженности вокруг переименования и в целях сохранения памяти о подвиге мурманчан и всех защитников Советского Заполярья в годы ВОВ мы просим Вас поддержать мнение Общественной палаты и не вносить на утверждение Президентом РФ наименование нашего аэропорта, сохранив таким образом исторически сложившееся сегодняшнее название Мурманского аэропорта: «Аэропорт «Город-герой Мурманск», - завершили в КПРФ.