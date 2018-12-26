Прокуратура Мурманской области проверит, почему поселок "Лыжни дружбы" остался без врачей
Раз в год Раякоски звучит на всю Россию: в поселке у границы с Финляндией и Норвегией проходит "Лыжня дружбы".
А вот в остальное время о населенном пункте почти забывают. Жителей здесь нет и 300 человек, в основом только сотрудники местной ГЭС. До ближайшего крупного населенного пункта - поселка Никель - почти 86 километров.
Именно на это расстояние предполагается возить больных на "скорой", ведь с сентября Раякоски оказался без единого врача. Эту проблему журналисты озвучили губернатору Марине Ковтун на форуме СМИ.
- Спасибо за сигнал, - сказала тогда глава региона. - Сделаем так, как сделали в Туломе: туда поедет специалист из министерства здравоохранения. Проведет прием, создаст список и график консультаций. Может, туда приедет "поезд здоровья".
Но поезд туда не доехал, как случилась беда: в то время, как вопрос медпомощи в поселке обсуждали с губернатором, умер сотрудник гидроэлектростанции Сергей Чистов.
- Мужчина почувствовал себя плохо утром, но, по словам родственников, «скорая» из Заполярного пришла примерно через два часа. Столько же нужно было везти пациента до ближайшей больницы – в Никель. Не успели, - сообщает "Блогер 51".
Данным фактом заинтересовалась прокуратура, вопрос взят на контроль руководства.
- По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.