Прокуратура Мурманской области проверит, почему поселок "Лыжни дружбы" остался без врачей

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-26T14:46:27+03:00

Врачей в Раякоски больше нет - больных на "скорой" везут в Никель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Раз в год Раякоски звучит на всю Россию: в поселке у границы с Финляндией и Норвегией проходит "Лыжня дружбы".

А вот в остальное время о населенном пункте почти забывают. Жителей здесь нет и 300 человек, в основом только сотрудники местной ГЭС. До ближайшего крупного населенного пункта - поселка Никель - почти 86 километров.

Именно на это расстояние предполагается возить больных на "скорой", ведь с сентября Раякоски оказался без единого врача. Эту проблему журналисты озвучили губернатору Марине Ковтун на форуме СМИ.

- Спасибо за сигнал, - сказала тогда глава региона. - Сделаем так, как сделали в Туломе: туда поедет специалист из министерства здравоохранения. Проведет прием, создаст список и график консультаций. Может, туда приедет "поезд здоровья".

Но поезд туда не доехал, как случилась беда: в то время, как вопрос медпомощи в поселке обсуждали с губернатором, умер сотрудник гидроэлектростанции Сергей Чистов.

- Мужчина почувствовал себя плохо утром, но, по словам родственников, «скорая» из Заполярного пришла примерно через два часа. Столько же нужно было везти пациента до ближайшей больницы – в Никель. Не успели, - сообщает "Блогер 51".

Данным фактом заинтересовалась прокуратура, вопрос взят на контроль руководства.

- По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.