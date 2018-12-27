Замена охлаждающей жидкости двигателя – это важно!

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-27T09:01:53+03:00

SKODA с заботой о вас и вашем автомомбиле!

Изменить размер текста: A A

При сезонном обслуживании и не реже чем через 30000-40000 км пробега автомобиля необходимо с целью удаления накипи, промывать систему охлаждения двигателя. При промывке старая охлаждающая жидкость заменяется новой. Этим обеспечивается оптимальная защита от коррозии новых компонентов.

Воспользоваться такой услугой в городе Мурманске можно только на сервисной станции автосалона Север-Авто на специальном аппарате для промывки системы охлаждения двигателей.

Этот аппарат обеспечивает:

1. Полную высококачественную замену старой охлаждающей жидкости на новую, без завоздушивания системы;

2. Удаление воздуха из подсоединенных адаптеров;

3. Проверку системы охлаждения двигателя на герметичность;

4. Проверку работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка;

5. Контроль давления в системе охлаждения двигателя;

6. Проверку работоспособности термостата.

Технические специалисты автосалона Север-Авто рекомендуют промывать систему охлаждения двигателя после замены следующих компонентов:

- головка блока цилиндров;

- теплообменник отопителя;

- радиатор охлаждающей жидкости;

- радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха;

- впускной коллектор с промежуточным охладителем.

Важно! Повторное использование слитой охлаждающей жидкости не разрешается.

Все необходимые сервисные процедуры по уходу за вашим автомобилем вы всегда сможете провести на специальном оборудовании на сервисной станции автосалона Север-Авто по адресу г. Мурманск ул. Марата д. 1.

Записаться на сервисное обслуживание можно по телефону 8(8152)554-207.

Сайт автосалона Север-Авто http://sevavto.ru/

SKODA с заботой о вас и вашем автомомбиле!

*Реклама