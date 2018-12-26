В Мурманске женщину увезли в реанимацию после пожара в квартире
В восьмом часу утра 26 декабря пожарные и скорая были стянуты к дому №35 на улице Шабалина в Мурманске. Здесь в одной из квартир на третьем этаже начался серьезный пожар.
- Сказали, что там бабушка жила. Хлам всякий домой тащила, - сообщила в группе "Мурманск ДТП ЧП" Татьяна Шишкина.
Очевидцы рассказали, что в квартире были выбиты все стекла, а изнутри слышались хлопки от сгорающей техники.
Соседей женщины эвакуировали. После тушения огня первый и второй этажи оказались затоплены.
- Живем на 8 этаже. Нас эвакуировали на улицу, где мы простояли полтора часа. Только зашли домой, вся квартира в дыму и неимоверно воняет, не говорю уже про лестничную клетку, - рассказала Полина Майор.
Саму хозяйку квартиры с ожогами увезли в реанимацию. О других пострадавших не сообщается.
Пожар Шабалина 35.Видео: Филипп Злотников