В Мурманске женщину увезли в реанимацию после пожара в квартире

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-26T13:19:11+03:00

Жители дома рассказали, что страдают от воды и запаха гари [видео]

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В восьмом часу утра 26 декабря пожарные и скорая были стянуты к дому №35 на улице Шабалина в Мурманске. Здесь в одной из квартир на третьем этаже начался серьезный пожар.

- Сказали, что там бабушка жила. Хлам всякий домой тащила, - сообщила в группе "Мурманск ДТП ЧП" Татьяна Шишкина.

Очевидцы рассказали, что в квартире были выбиты все стекла, а изнутри слышались хлопки от сгорающей техники.

Соседей женщины эвакуировали. После тушения огня первый и второй этажи оказались затоплены.

- Живем на 8 этаже. Нас эвакуировали на улицу, где мы простояли полтора часа. Только зашли домой, вся квартира в дыму и неимоверно воняет, не говорю уже про лестничную клетку, - рассказала Полина Майор.

Саму хозяйку квартиры с ожогами увезли в реанимацию. О других пострадавших не сообщается.