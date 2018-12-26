2018-12-26T13:57:30+03:00
Общество

82-летний преподаватель из Мурманска стал рекордсменом в Иране

Авинир Суханов вошел в состав международной радиоэкспедиции
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Авинир Иванович совершил 3 тысячи радиосвязей телеграфом, работая на ключе.Авинир Иванович совершил 3 тысячи радиосвязей телеграфом, работая на ключе.
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Что такое радио? «Оно играет у меня в машине и на даче», - ответите вы. Однако все далеко не так просто. Есть даже, например, целый технический вид спорта, посвященный радио. Одним из его представителей в Мурманске является 82-летний Авинир Суханов – начальник радиоклуба «Сейд», старший преподаватель кафедры радиоэлектронных систем и транспортного радиооборудования МГТУ. Именно он представил наш город в международной радиоэкспедиции в Иран, организованной Russian Robinson Club и Российским географическим обществом.

- Целью сборной было открытие острова Шиф на юго-западе Персидского залива для связи с радиолюбителями всего мира. В ее состав вошли представители Москвы, Свердловска, Липецка, Анапы, Калуги и Мурманска, - рассказали в пресс-службе МГТУ. - Наши радиолюбители вызвали ажиотаж в эфире, на каждую радиостанцию ежесекундно поступало по 10-30 вызовов.

В итоге за неполные 5 суток представители экспедиции провели 27 тысяч радиосвязей с 120 странами мира, что официально признано международным рекордом. Только Авинир Иванович сам провел более 3 тысяч радиосвязей телеграфом, работая на ключе.

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