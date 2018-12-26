В Мурманске дешевые мандарины и красная икра

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-26T11:28:46+03:00

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Уже можно! Можно покупать продукты на новогодний стол. Речь, конечно, не о колбасе, например, или рыбке. Но красную икру и шампанское вполне можно уже поставить в холодильник в ожидании боя курантов. Правда, сможем ли мы себе это позволить?

По данным оператора фискальных данных "Такском", Мурманску повезло: новогодние продукты у нас стоят дешевле, чем во многих других городах. Например, за шампанское жители Москвы и Санкт-Петербурга платят гораздо больше. Впрочем, другие привычные для новогоднего стола продукты тоже.

Для сравнения, килограмм мандаринов в столице Заполярья стоит 114 рублей (111 рублей в прошлом году). Самая высокая цена оказалась в Астрахани - 190 рублей, а вот больше всего повезло Томску - 89 рублей. В Москве новогодний цитрус стоит 113 рублей за килограмм, а в Санкт-Петербурге - на рубль больше.

179 рублей - это цена 100-граммовой баночки красной икры в Мурманске. И это третье место в России по самому дешевому деликатесу. Ниже стоимость только в Иркутске - 175 рублей и Омске - 177 рублей. А вот в Москве мало того, что икра стоит 312 рублей, так еще это и единственный город в стране, где ценник только растет.