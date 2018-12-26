19-летняя девушка из Заозерка выпила и кинулась с ножом на полицейского

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-26T09:14:11+03:00

Северянка напала со спины и ударила мужчину в поясницу

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Ночью 18 декабря жителям многоквартирного дома в Заозерске было не до отдыха, ведь в одной из квартир шла вечеринка. Соседи устали терпеть шум и решили, что единственный способ выспаться перед работой - вызвать полицию.

Рядовой вызов, каких в области случается по несколько каждый день, закончился членовредительством. В нехорошей квартире сотрудники полиции обнаружили 19-летнюю девушку, которая плохо соображала из-за выпитого в большом количестве алкоголя. Когда ее попытались приструнить, северянка вспылила, схватила нож и напала на одного из полицейских...со спины. Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением поясничной области.

- В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

За пьяную выходку девушке грозит до 10 лет лишения свободы.