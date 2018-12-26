2018-12-26T09:14:11+03:00
Происшествия

19-летняя девушка из Заозерка выпила и кинулась с ножом на полицейского

Северянка напала со спины и ударила мужчину в поясницу
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Девушка поступила подло - напала на полицейского со спины.Девушка поступила подло - напала на полицейского со спины.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Ночью 18 декабря жителям многоквартирного дома в Заозерске было не до отдыха, ведь в одной из квартир шла вечеринка. Соседи устали терпеть шум и решили, что единственный способ выспаться перед работой - вызвать полицию.

Рядовой вызов, каких в области случается по несколько каждый день, закончился членовредительством. В нехорошей квартире сотрудники полиции обнаружили 19-летнюю девушку, которая плохо соображала из-за выпитого в большом количестве алкоголя. Когда ее попытались приструнить, северянка вспылила, схватила нож и напала на одного из полицейских...со спины. Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением поясничной области.

- В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

За пьяную выходку девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФСИН по Мурманской области возглавил полковник из Кемеровской области
Новый дом ищет кот, хозяин которого погиб при взрыве газа в Мурманске
Дед Мороз из Великого Устюга планирует встречу с мурманчанами
Под Мурманском в аварии разбился многодетный отец - сотрудник МВД
В Тверской области раскрыли кражу из дачного домика мурманчанки
Стало известно, как вырастут тарифы на электроэнергию в Мурманской области с 1 января
"Бутырке" не дали выступить в центре дополнительного образования детей "Лапландия"
Почему 3D? "Комсомолка" выяснила, чем уникальна елка Кольского района
В Мурманске едва не затонула "Плавучая мастерская"
Минздрав Мурманской области оставил детей без жизненно важных лекарств
На крыше мурманской девятиэтажки подростков поймали за опасным селфи
В Мурманске ищут молодую маму, которая отвела ребенка в садик и пропала
Из-за "мусорной реформы" в Мурманской области открыли "горячую линию"
В Баренцевом море заглох мурманский теплоход
В Мурманской области пропали мать и дочь
70-летняя женщина погибла под колесами поезда "Мурманск-Москва"
Под Мончегорском изучают месторождение платины
Экстремал из Мурманска прокатился на велосипеде по крыше небоскреба в Дубае
Чиновница из Печенгского района выписала 30 тысяч премий сама себе
В Мурманске задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на охранников "Мяты"
Появились первые прогнозы, какая температура будет в новогоднюю ночь в Мурманске
Для школьников и студентов Мурманска уменьшили льготу на проезд
В храм Североморска внесут мощи очевидца проповеди Иисуса Христа
В Мурманске нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Мурманской области отметили первые -30 за зиму
Попробовать сморреброд и грибной капучино: в Кировске прошел фестиваль «Вкус Арктики»
На Северный флот из Санкт-Петербурга прибыл новый самоходный плавкран