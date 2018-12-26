2018-12-26T12:30:59+03:00
Спорт

Из Сочи в Мурманск юная шахматистка привезла лайфхаки от знаменитых гроссмейстеров

Ирина Полято вернулась со сборов в образовательном центре для одаренных детей «Сириус»
Елена ЧУМАКОВА
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Поездку в "Сириус" Ирина Полято запомнит надолго. Посмотрим, хватит ли ей полученных там эмоций и знаний, чтобы снова стать чемпионкой России. Фото: Образовательный центр "Сириус"Поездку в "Сириус" Ирина Полято запомнит надолго. Посмотрим, хватит ли ей полученных там эмоций и знаний, чтобы снова стать чемпионкой России. Фото: Образовательный центр "Сириус"
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- Это была моя мечта. Мне хотелось попасть в этот лагерь с того времени, как я узнала о его существовании, - признается юная мурманская шахматистка Ирина Полято.

Северянка известна креативной надписью на футболке «Ира! Буду чемпионкой мира!» - в ней в семь лет она одержала свою первую победу на чемпионате России. С тех пор девочка усердно тренируется, чтобы достичь поставленной цели. В рамках подготовки к очередному первенству страны мурманчанка побывала на сборах в образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи. Запрос в знаменитый на всю Россию лагерь отправил папа чемпионки Александр Полято, и его дочь стала первой шахматисткой от Мурманской области, которую пригласили на сборы.

- О том, что меня зачислили в декабрьскую смену, стало известно в ноябре перед началом первенства Северо-Запада. Я безумно обрадовалась, и во многом на волне обуревавших эмоций мне удалось завоевать четыре золотых медали в этом турнире, - говорит девочка.

В Сочи три часа в день Ирина и ее 15 товарищей по сборам посвящали школьным занятиям. А вот четыре часа, отведенные шахматам, пролетали очень быстро. Еще бы - их вели знаменитые гроссмейстеры Михаил Шерешевский, Константин Сакаев, Владимир Беликов и Андрей Шариядзанов, которые поделились с юными спортсменами хитростями и лайфхаками. С помощью них Ирина Полято намерена занять достойное место на первенстве России, которое пройдет в Лоо в апреле.

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