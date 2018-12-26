2018-12-26T08:25:48+03:00
Дом. Семья

Новый дом ищет кот, хозяин которого погиб при взрыве газа в Мурманске

Макс уже пришел в себя после крутого поворота судьбы
Елена ЧУМАКОВА
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Характер у Макса своевольный, но при этом ласковый. Фото: "Ищу Человека"Характер у Макса своевольный, но при этом ласковый. Фото: "Ищу Человека"
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20 марта 2018 года навсегда врежется в память жителей столицы Заполярья. Напомним, 19-летний Максим Попов умышленно взорвал газ в жилом доме на улице Свердлова. Сам он скончался в больнице, вместе с собой на тот свет забрал еще трех человек. Но ЧП перевернуло не только человеческие жизни…

- Шестилетний кот Макс жил с погибшим и его матерью. 35-летний мужчина проходил мимо того дома на улице Свердлова, когда все случилось, и позже умер в больнице. Почти сразу выяснилось, что его мать сильно пьет. Волонтеры своими силами привели в порядок квартиру, а женщину определили в больницу на лечение. Одного из двух котов удалось пристроить, а Макс оказался никому не нужен из-за своего характера, - рассказывает волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Виктория Березина.

Еду Максу приходилось добывать во время застолий хозяев. Даже сейчас, когда кормят его досыта и регулярно, он все равно съедает все с запасом и при этом остается стройным. И, тем не менее, еду и мусорное ведро от него лучше тщательно прятать. Характер у кота своевольный: он ласковый, но, если что-то не понравится, даст лапой. С другими животными ладит, с детьми любит играть, но тискать себя не позволит, и будет защищаться. Кастрирован, обработан от паразитов. Макс кушает сухой корм, но не откажется от влажного и натурального.

Если в вашем доме не хватает пушистого обормота с характером, смело звоните его PR-агенту Виктории Березиной по телефону 8-951-295-77-43.

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