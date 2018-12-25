Под Мурманском в аварии разбился многодетный отец - сотрудник МВД

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-25T17:22:35+03:00

Водителя легковушки спасти не удалось - он погиб до приезда скорой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 24 декабря, под Мурманском, в Кольском районе, случилась страшная авария. На 150-м километре автоподъезда к столице Заполярья - по дороге на аэропорт - около 9 утра столкнулись две иномарки.

- «Джили МК», двигаясь в сторону федеральной автодороги Р-21 "Кола", не правильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем "Форд Транзит". В результате ДТП 34-летний водитель "Джили МК" скончался до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в УГИБДД по Мурманской области.

На месте работали спасатели, которые отключили аккумулятор автомобиля.

Как подтвердили "КП" в региональном УМВД, в аварии разбился сотрудник правоохранительных органов. Его многие знали лично, и его уход из жизни стал большой потерей. У погибшего осталась семья и три ребенка.

Обстоятельства аварии уточняются.