В Тверской области раскрыли кражу из дачного домика мурманчанки

СЕГОДНЯ 16:24 2018-12-25T16:24:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В неприятную историю попала 57-летняя мурманчанка, которая обнаружила, что в ее дачный домик вломился неизвестный. К слову, дача находится не в Заполярье, а в Бологовском районе Тверской области.

- В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник взломал замок входной двери, проник в дом и похитил бытовую технику и бензоэлектроинструменты стоимостью более чем 40 000 рублей. Полицейские провели подворовый обход, чтобы опросить возможных очевидцев произошедшего, экспертами на месте изъяты следы и улики, - сообщили в УМВД Тверской области.

Вора нашли достаточно быстро. Оказалось, что на преступление пошел 32-летний местный безработный. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Положение дел подозреваемого может ухудшиться, если окажется, что он причастен к другим обчищенным дачам.