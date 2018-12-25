"Бутырке" не дали выступить в центре дополнительного образования детей "Лапландия"

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-25T14:53:27+03:00

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"А для вас я никто, как и вы для меня, я плюю на закон, вы меня в лагеря", - это строчка из песни группы "Бутырка". Знают ее творчество даже те, кто не любит шансон. Хотя бы потому, что два года назад коллектив со своим блатным творчеством... выступил на детском утреннике.

Мурманск тоже едва не прославился чем-то подобным. Ведь у нас "Бутырка" была готова выступить в учреждении дополнительного образования "Лапландия". Об этом говорила афиша, размещенная в группе мероприятия в "ВКонтакте", а также сайт по продаже билетов.

Мурманчане возмутились моментально: где это видано, чтобы "Запахло весной", "Кольщик" или "Какая осень в лагерях" зазвучали в бывшем Дворце пионеров и школьников? Тем более 15 февраля, в пятницу, когда дети еще занимаются!

Впрочем, оказалось, что кина не будет.

- Вчера вечером нам действительно поступила заявка о проведении такого мероприятия. Но она не была даже рассмотрена, когда организаторы уже разместили по своему усмотрению информацию, что выступление состоится именно у нас, - рассказали "КП" в "Лапландии". - Такой концерт у нас не может пройти.

Причин на это несколько. Во-первых, на 15 февраля уже запланирован областной фестиваль хореографического искусства "Звездный дождь". Ну, а в-вторых, даже если бы в этот день было "окошко", то все равно "Бутырка" не смогла бы выступить. Как пояснили в "Лапландии", главный зал сдается в аренду, но не для взрослых концертов, а детских мероприятий. К слову, информация о концерте уже пропала с сайта по продаже билетов.