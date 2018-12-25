Почему 3D? "Комсомолка" выяснила, чем уникальна елка Кольского района

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-25T14:14:33+03:00

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В этом году Тула выбрана новогодней столицей России. И в городе красуется необычная 3D-елочка. Чтобы увидеть, какая именно, не обязательно искать картинки в Интернете. Можно съездить в Колу, ведь там 11-метровое новогоднее дерево сделано по такому же принципу.

Кола стала первым городом Мурманской области, где установили такую елочку.

- Администрация Кольского района хотела сделать большой подарок для всех северян. Искали мы нужную елочку четыре года и, наконец, нашли. Сделана она в России. Отличается она тем, что на ней нет обычных елочных игрушек. Они заменены на почти 1400 диодных лампочек. При помощи специальной программ на компьютере ими управляют, и они загораются разными рисунками от триколора до подсветки словно от прожекторов, - рассказали "КП" в администрации Кольского района.

Всего настроено почти 50 разных сценариев, но вручную их можно сделать гораздо больше. Чтобы мурманчанам было понятнее, то по схожему принципу работает телебашня в областном центре.