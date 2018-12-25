2018-12-25T14:14:33+03:00
Общество

Почему 3D? "Комсомолка" выяснила, чем уникальна елка Кольского района

Такого новогоднего дерева еще ни разу не устанавливали в Мурманской области [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Первая 3D-елочка Мурманской области открылась в Коле. Фото: akolr.gov-murman.ruПервая 3D-елочка Мурманской области открылась в Коле. Фото: akolr.gov-murman.ru
Изменить размер текста:

В этом году Тула выбрана новогодней столицей России. И в городе красуется необычная 3D-елочка. Чтобы увидеть, какая именно, не обязательно искать картинки в Интернете. Можно съездить в Колу, ведь там 11-метровое новогоднее дерево сделано по такому же принципу.

Кола стала первым городом Мурманской области, где установили такую елочку.

- Администрация Кольского района хотела сделать большой подарок для всех северян. Искали мы нужную елочку четыре года и, наконец, нашли. Сделана она в России. Отличается она тем, что на ней нет обычных елочных игрушек. Они заменены на почти 1400 диодных лампочек. При помощи специальной программ на компьютере ими управляют, и они загораются разными рисунками от триколора до подсветки словно от прожекторов, - рассказали "КП" в администрации Кольского района.

Всего настроено почти 50 разных сценариев, но вручную их можно сделать гораздо больше. Чтобы мурманчанам было понятнее, то по схожему принципу работает телебашня в областном центре.

Ёлочка гори!.Открытие новогодней елки в Коле. 18.12.18 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Мурманском в аварии разбился многодетный отец - сотрудник МВД
В Тверской области раскрыли кражу из дачного домика мурманчанки
Стало известно, как вырастут тарифы на электроэнергию в Мурманской области с 1 января
"Бутырке" не дали выступить в центре дополнительного образования детей "Лапландия"
В Мурманске едва не затонула "Плавучая мастерская"
Минздрав Мурманской области оставил детей без жизненно важных лекарств
На крыше мурманской девятиэтажки подростков поймали за опасным селфи
В Мурманске ищут молодую маму, которая отвела ребенка в садик и пропала
Из-за "мусорной реформы" в Мурманской области открыли "горячую линию"
В Баренцевом море заглох мурманский теплоход
В Мурманской области пропали мать и дочь
70-летняя женщина погибла под колесами поезда "Мурманск-Москва"
Под Мончегорском изучают месторождение платины
Экстремал из Мурманска прокатился на велосипеде по крыше небоскреба в Дубае
Чиновница из Печенгского района выписала 30 тысяч премий сама себе
В Мурманске задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на охранников "Мяты"
Появились первые прогнозы, какая температура будет в новогоднюю ночь в Мурманске
Для школьников и студентов Мурманска уменьшили льготу на проезд
В храм Североморска внесут мощи очевидца проповеди Иисуса Христа
В Мурманске нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Мурманской области отметили первые -30 за зиму
Попробовать сморреброд и грибной капучино: в Кировске прошел фестиваль «Вкус Арктики»
На Северный флот из Санкт-Петербурга прибыл новый самоходный плавкран