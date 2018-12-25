В Мурманске едва не затонула "Плавучая мастерская"

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-25T13:27:14+03:00

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Очередное ЧП в порту Мурманск случилось вечером 24 декабря. В пятом часу дня здесь стал заполняться водой кормовой отсек "Плавучей мастерской-708", принадлежащей компании "Севзапрыба". Длина судна 62 метра, ширина габаритная - 13 метров.

- По данным Спасательно-координационного центра, в 19.40 в кормовом отсеке обнаружена пробоина диаметром 15 сантиметров. Осушено 70% отсека. В 22.40 в отсеке оказалась трещина размером 1,5 метров. Водолазные работы по заделке пробоины невозможны в виду конструктивных особенностей корпуса, - рассказывает ИАА "ПортНьюс".

Спасательные работы были начаты силами северного филиала ФГБУ "Морспасслужба". Несмотря на серьезное повреждение, судно осталось на плаву.

Год назад "Плавучая мастерская-708" уже была на слуху из-за нарушений в части безопасности мореплавания. Мурманская транспортная прокуратура обнаружила, что на судне отсутствуют вахтенные, живучесть судна не обеспечивается, разрешение капитана морского порта на длительную стоянку не имеется.