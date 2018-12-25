Минздрав Мурманской области оставил детей без жизненно важных лекарств

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-25T12:20:28+03:00

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Бывают такие лекарства, которые не просто лечат, а в конкретной ситуации спасают жизнь. Именно к ним относится бесплатный препарат, который был необходим двум маленьким северянам, но в Мурманской области его не было. Именно поэтому матери ребят отправились в прокуратуру, чтобы выяснить как такое может быть и кто несет за это ответственность.

- Прокуратурой Кольского района провела проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении лекарственными средствами. Двое 7-летних детей имеют серьезные наследственное заболевание. Необходимый им препарат нужен для оказания экстренной помощи вне медицинских учреждений при прогрессировании заболевания. А его отсутствие влечет за собой не только угрозу здоровью ребенка, но и может стать причиной его смерти, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Обеспечить семьи этим лекарством должно было министерство здравоохранения региона, но не сделало это, за что понесет ответственность. Более того, конечно же, по суду их обязали обеспечить детей необходимыми лекарствами.