2018-12-25T11:43:09+03:00
Общество

На крыше мурманской девятиэтажки подростков поймали за опасным селфи

Ребят могли вдохновить видео земляков-экстремалов
Ника СВЕТЛОВА
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Трех школьников заметили на крыше одной из девятиэтажек Мурманска. Фото: vk.com/mlive51Трех школьников заметили на крыше одной из девятиэтажек Мурманска. Фото: vk.com/mlive51
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Свободный доступ на крыши в многоквартирных домах должен быть закрыт. Также как и в подвалы. Вот только не всегда "управляшки" следят за этим. Поэтому мурманчанка несколько дней жила в холодном сыром помещении, пока сын не нашел ее там. А на крыше типовой девятиэтажки областного центра увидели школьников.

Забрались три подростка туда не просто так, а ради эффектных фотографий.

- Что, по вашему мнению, толкает подростков на опасные селфи? Участились случаи травм и даже летальных исходов из- за неосторожности, Почему это в последнее время набирает такие обороты и популярность? И даже риск для жизни не смущает никого в погоне за крутой фотографией и тысячами лайков. Это уже психическое заболевание? Зависимость? - задается вопросом автор фотографий в группе "Мурманск Live".

Некоторые северяне вспомнили, что мурманчанин Никита Беляков регулярно делится фото и видео своих трюков, выполненных на высоте, в том числе на крышах небоскребов Дубаи. Может, подростки ему подражают?

Выходка подростков на крыше может обернуться для них проблемами с полицией. Как в случае с ребятами, которые забрались на крышу "губернаторского" дома. Правда, автор поста не указал адрес, где все происходило.

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