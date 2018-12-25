2018-12-25T10:20:36+03:00
Общество

Из-за "мусорной реформы" в Мурманской области открыли "горячую линию"

Новая система обращения с ТКО начнет работать уже с 1 января
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Новая система по обращению с ТКО вызывает у северян много вопросов.Новая система по обращению с ТКО вызывает у северян много вопросов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые квитанции за мусор северянам обещали еще этой осенью. Но мусорная реформа в Мурманской области забуксовала, и только к концу года в правительстве определились с тарифом. Напомним, он составит 133,56 рублей.

Впрочем, с 1 января регион все же перейдет на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). И не все северяне сейчас понимают, что же изменится и сколько придется платить. Последний вопрос особенно интересует предпринимателей, ведь для них тариф будет выше.

- Предприниматели, осуществляющие деятельность в нежилых помещениях многоквартирных домов, будут оплачивать услугу по вывозу ТКО исходя из величины норматива - 0,31 кубометра в год на одного сотрудника. Те юридические лица, которые занимают отдельно стоящие нежилые помещения, при наличии своих контейнеров могут осуществлять расчет с региональным оператором за эту услугу исходя из фактического объёма ТКО, - уточнили в правительстве области со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ.

Чтобы точно не было вопросов, в Заполярье начала работу "горячая линия" по новой системе: 8-800-707-13-71 (региональный оператор), (8152) 69-24-49 ("КолАтомЭнергоСбыт").

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