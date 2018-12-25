2018-12-25T10:21:43+03:00
Происшествия

В Баренцевом море заглох мурманский теплоход

Аварийное судно взяли на буксир
Ника СВЕТЛОВА
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Судно "Маркус" взяли на буксир. Фото: nord-news.ruСудно "Маркус" взяли на буксир. Фото: nord-news.ru
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Около 23.00 23 декабря в Баренцевом море случилось ЧП: у теплохода «Маркус» с портом приписки Мурманск заглох главный двигатель. Все случилось примерно в 19 милях к северо-востоку от мыса Цып-Наволок, что на полуострове Рыбачий.

- По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, в 5 утра по московскому времени 24 декабря аварийное судно взято на буксир спасательным морским буксиром «Мурманрыба» (судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР», порт регистрации Мурманск), следуют в Кольский залив, - сообщает ИАА «ПортНьюс».

На буксире судно было доставлено в порт Мурманск.

Напомним, на прошлой неделе сухогруз Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» сел на мель у британского порта, всего примерно в 30 метрах от пляжа. Все случилось шторм. По предварительной версии, к этому привели небезопасные условия для судоходства в данной акватории.

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