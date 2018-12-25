В Мурманске ищут молодую маму, которая отвела ребенка в садик и пропала
Предновогодняя пора оказалась непростым временем для полиции и волонтеров поисковых отрядов. Ведь даже в праздники люди пропадают, и важна любая помощь, чтобы вернуть их домой.
Стало известно, что в Мурманске пропала молодая мама. 14 декабря 29-летняя Екатерина Улыбышева отвела ребенка в садик, пошла на работу в строймаркет "Рекома" на улице Домостроительная. А после пропала. Ее близкие не знают, где уже почти 2 недели находится девушка, и очень за нее волнуются.
- Одета была в длинную синюю куртку с капюшоном и черные джинсы. Особые приметы: прихрамывает на левую ногу и ярко выраженное заикание при произношении речи, - рассказали родные девушки.
Готовых помочь с поисками Екатерины или тех, кто знает подробности ее местонахождения, просят позвонить в полицию.
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