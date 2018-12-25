2018-12-25T11:02:05+03:00
Общество

В Мурманске ищут молодую маму, которая отвела ребенка в садик и пропала

Екатерину Улыбышеву можно заметить по хромоте и заиканию
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Екатерина Улыбашева пропала 14 декабря. Фото: vk.com/murmanskgroupЕкатерина Улыбашева пропала 14 декабря. Фото: vk.com/murmanskgroup
Изменить размер текста:

Предновогодняя пора оказалась непростым временем для полиции и волонтеров поисковых отрядов. Ведь даже в праздники люди пропадают, и важна любая помощь, чтобы вернуть их домой.

Стало известно, что в Мурманске пропала молодая мама. 14 декабря 29-летняя Екатерина Улыбышева отвела ребенка в садик, пошла на работу в строймаркет "Рекома" на улице Домостроительная. А после пропала. Ее близкие не знают, где уже почти 2 недели находится девушка, и очень за нее волнуются.

- Одета была в длинную синюю куртку с капюшоном и черные джинсы. Особые приметы: прихрамывает на левую ногу и ярко выраженное заикание при произношении речи, - рассказали родные девушки.

Готовых помочь с поисками Екатерины или тех, кто знает подробности ее местонахождения, просят позвонить в полицию.

Также в Мурманской области ищут пропавших маму и дочь.

Еще больше материалов по теме: «Поиск людей в Мурманской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крыше мурманской девятиэтажки подростков поймали за опасным селфи
Из-за "мусорной реформы" в Мурманской области открыли "горячую линию"
В Баренцевом море заглох мурманский теплоход
В Мурманской области пропали мать и дочь
70-летняя женщина погибла под колесами поезда "Мурманск-Москва"
Под Мончегорском изучают месторождение платины
Экстремал из Мурманска прокатился на велосипеде по крыше небоскреба в Дубае
Чиновница из Печенгского района выписала 30 тысяч премий сама себе
В Мурманске задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на охранников "Мяты"
Появились первые прогнозы, какая температура будет в новогоднюю ночь в Мурманске
Для школьников и студентов Мурманска уменьшили льготу на проезд
В храм Североморска внесут мощи очевидца проповеди Иисуса Христа
В Мурманске нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Мурманской области отметили первые -30 за зиму
Попробовать сморреброд и грибной капучино: в Кировске прошел фестиваль «Вкус Арктики»
На Северный флот из Санкт-Петербурга прибыл новый самоходный плавкран