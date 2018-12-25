В Мурманской области пропали мать и дочь

СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-25T08:53:25+03:00

Сначала девочка сбежала из социального центра, а потом с мамой ушла в неизвестном направлении

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Волонтеры Мурманской области больше недели назад объявили о пропаже 11-летней Маши Ермоевой. Девочка 14 декабря самовольно ушла из оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних.

В первые же дни появилась информация, что она могла пойти к маме Ольге Ермоевой. И это подтвердилось. Теперь объявлен розыск еще и по женщине. Она вместе с дочерью ушла из дома на улице Советская Оленегорска около 22 часов того же дня. И с тех пор местонахождение обеих неизвестно.

Поиски мамы и дочери ведутся совместными силами полиции и волонтеров. Всех, кто знает, где находятся Маша и Ольга, или готовы помочь в распространении информации, просят позвонить по указанным в ориентировках телефонам.

Напомним, на прошлых выходных в Мурманске искали 12-летнюю Марину Щерба. Еще в пятницу она ушла днем из школы, но дома так и не появилась. К счастью, девочку нашли и вернули родителям.