Экстремал из Мурманска прокатился на велосипеде по крыше небоскреба в Дубае

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-24T14:50:56+03:00

Экстремал покорил высоту в 328 метров в Дубае. О далеко идущих планах Никита предпочитает молчать. Фото: Из личного архива Никиты Белякова

На подготовку вылазки на высоту в 328 метров у Никиты Белякова ушло три дня

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Каким бы строгим не было наказание, но жажда пройти по краю бездонной пропасти и остаться в живых раз за разом оказывается сильнее. Это лишний раз доказал 22-летний мурманчанин Никита Беляков, знаменитый в сети как исполнитель экстремальных трюков на небоскребах. Последний его ролик сделан в Дубае, где смельчак совершает велопрогулку на высоте 328 метров.

- Для моих видео нужно постоянно что-то новое – одни и те же ролики становятся не интересными. Каждый раз необходимо добавлять больше экшена, и осуществлять это разными способами. В этот раз при помощи велосипеда. Признаюсь честно, до этого я ничего подобного не делал, - рассказывает о своем последнем ролике Никита Беляков.

На подготовку вылазки на крышу небоскреба в Объединенных Арабских Эмитратах у мурманчанина ушло три дня, в течение которых он несколько раз побывал в здании, изучив его изнутри и найдя уязвимые места в охране и видеонаблюдении. Только после этого по заранее построенному маршруту Никита попал наверх.

- Конечно, была вероятность, что меня остановят до выхода на крышу – в здании много камер. Но грамотный подход сделал свое дело, и мне удалось уйти не замеченным. Сейчас в Дубае за подобные вещи сажают в тюрьму и депортируют. Я это знал, но сделал ради идеи, - признается экстримал с трехлетним стажем.

А вот повторять свой подвиг мурманчанин все же не советует - ведь прогука по крыше небоскреба вполне могла закончиться весьма печально.