Чиновница из Печенгского района выписала 30 тысяч премий сама себе

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-24T13:52:11+03:00

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Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Такая поговорка вполне пригодится людям с низкой самооценкой, но никак не чиновникам. Кажется, слегка перехвалила себя директор муниципального образования Печенгского района. Настолько, что дело дошло до суда.

- По версии следствия, подозреваемая в период с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года присвоила денежные средства предприятия в сумме более 30 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Имея право распоряжаться имуществом и бюджетом учреждению, она сама издавала и подписывала приказы о выплате себе премий, которые впоследствии были незаконно перечислены на ее счет, - пояснили в пресс-службе следственного комитета Мурманской области. - Украденное она потратила на свое усмотрение.

Сейчас расследование уголовного дела, заведенного по статье «Присвоение с использованием служебного положения», продолжается. Чиновнице грозит до 6 лет колонии.