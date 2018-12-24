2018-12-24T13:09:44+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на охранников "Мяты"

По факту случившегося возбудили уголовное дело
Мария ПАШЕНКОВА
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Погром в "Мяте" и нападение на охранников произошли около часа ночи 22 декабря. Фото: vk.com/mjata.murmanskПогром в "Мяте" и нападение на охранников произошли около часа ночи 22 декабря. Фото: vk.com/mjata.murmansk
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Минувшие выходные запомнятся громким нападением на лаундж-кафе "Мята" в центре Мурманска.

Напомним, группа мужчин в масках и с битами вломилась в заведение около часа ночи 22 декабря. Пока одни нападали на охранников, которые получили множественные переломы, другие громили столы. Правда, не тронули посетителей. По предварительной версии, конфликт произошел потому, что молодчики ушли, не заплатив по счету. А потом вернулись для демонстрации своей силы.

- По факту случившегося задержаны 4 человека. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", - рассказала "КП" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Задержанных может оказаться больше, т.к. на видео с камер наблюдения в лайндж-кафе видно, что на погром пришло более десятка человек.

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