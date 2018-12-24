В храм Североморска внесут мощи очевидца проповеди Иисуса Христа

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-24T10:48:54+03:00

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В новом году храм Преображения Господня Североморска станет богаче на святыни. 2 января в него внесут мощи священномученика Игнатия Богоносца - раннехристианского святого, жившего в I веке, очевидца проповеди Господа Иисуса Христа, ученика апостолов. Случится это после архиерейской Божественной Литургии.

- По окончании Литургии все присутствующие смогут поклониться святыне и вознести молитвы ко святому в день его памяти, - рассказали в Североморской епархии.

Согласно священным книгам, священномученик Игнатий жил во времена правления императора Траяна. Свое имя Богоносец он получил из-за конкретного случая. Однажды родители Игнатия стояли в толпе, которая окружала Иисуса Христа. На руках они держали младенца. Спаситель посмотрел на них, взял дитя и обратился к народу: "Если не обратитесь, и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает".