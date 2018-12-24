2018-12-24T09:47:53+03:00
Общество

В Мурманске нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Но поиски по еще одному подростку ведутся до сих пор
Ника СВЕТЛОВА
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Марина Щерба уже вернулась домой. Фото: МурманСпасМарина Щерба уже вернулась домой. Фото: МурманСпас
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Всегда радостно, когда такие поиски заканчиваются всего двумя словами "Найдена, жива!".

21 декабря в Мурманске пропала 12-летняя Марина Щерба. Девочка около часа дня ушла из школы №33, вот только домой не дошла. 23 декабря волонтеры отряда "МурманСпас" сообщили, что Марину нашли. Она вернулась домой.

Но есть и другие истории, которые еще не пришли к счастливому концу. Так, продолжаются поиски 11-летней Маши Ермоевой, которая еще 14 декабря из отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в Оленегорске. Помимо этого есть целый список взрослых, которых также не теряют надежду найти.

Это 35-летний Сергей Бухранов, 45-летний Сергей Воронин, 24-летний Евгений Ермаков, 26-летняя Ксения Платонова и другие. Все ориентировки можно посмотреть в группе поискового отряда "МурманСпас".

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