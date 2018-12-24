2018-12-24T12:49:57+03:00
Общество

Появились первые прогнозы, какая температура будет в новогоднюю ночь в Мурманске

Немецкие сайты обещают -15, американские -4
Мария ПАШЕНКОВА
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Одни сайты обещают в Новый год в Мурманске морозец, другие - тепло.Одни сайты обещают в Новый год в Мурманске морозец, другие - тепло.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сейчас многих интересует не только вопрос, что бы приготовить на новогодний стол и как успеть купить всем подарки (а некоторых еще и "где найти на все деньги"). Интересно, какой же будет самая волшебная ночь в году: морозной, теплой, снежной или же ясной?

Паблик "Погода в Мурманске" уже начал собирать прогнозы разных сайтов. Конечно, ни одни из них нельзя назвать точным, ведь за 8 дней до праздник никто не скажет в деталях, чем порадует или испытает нас небесная канцелярия. Но взглянуть на данные очень интересно. Тем более, что диапазон их широк.

Например, самую теплую новогоднюю ночь обещают американские синоптики (-4). Норвежские, канадские, финские сайты уже -7. Еще один прогноз из Норвегии ведет к -9. А вот самое мрачное "предсказание" у немцев (-15).

Напомним, начало зимы в Мурманской области было мягким, но на этих выходных в регионе были зафиксированы первые -30.

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