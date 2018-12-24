2018-12-24T08:32:07+03:00
Общество

В Мурманской области отметили первые -30 за зиму

Больше всего мороз разгулялся в Верховье Лотты
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области зафиксировали первые -30 за зиму.В Мурманской области зафиксировали первые -30 за зиму.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Долго северяне то ли жаловались, то ли удивлялись, то ли все вместе тому, какая теплая зима в этом году. И то правда: ее начало было малоснежным, а столбик термометра почти не опускался ниже -5.

Но наконец декабрь вспомнил о морозах и решил пощекотать нас за носы.

- Верховье Лотты пришло к успеху и получило первые -30 текущего зимнего сезона. В целом по области тоже достаточно морозно, - рассказывает сообщество "Погода в Мурманске".

Если быть точным, то Верховье Лотты показало -31.3. В других городах температура тоже подобралась к этому показателю: Янискоски -26, Ловозеро -25.

В Мурманске тридцатиградусных морозов не было, да только жители областного центра все равно мерзли. И не потому, что отвыкли от холода.

- В Мурманске минимум -14.3, ветер в порывах до 13 м/с. Такое сочетание равносильно -27 при штиле, так что одевайтесь теплее, - сообщает главный любительский паблик Заполярья по прогнозам.

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