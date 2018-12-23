Попробовать сморреброд и грибной капучино: в Кировске прошел фестиваль «Вкус Арктики»

23 Дек. 16:02 2018-12-23T17:04:27+03:00

Блюда по рецептам местных поваров и только из заполярных продуктов представили в рамках проекта «Гастрономическая карта России»

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- Я понимаю, что вам уже приелась печень трески, а словосочетание мурманская семга не вызывает никаких особенных эмоций, но это должно быть вашей гордостью! Ведь кухня – это настоящее туристическое богатство вашего края, - убеждена автор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Бургеры с олениной были представлены сразу несколькими заведениями.Фото: Екатерина КОНОТОП

Одной из точек на этой карте стала Мурманская область, куда еще осенью приезжала Екатерина с командой, и куда в субботу, 22 декабря, в день открытия горнолыжного сезона в Кировске, вернулась с фестивалем «Вкус Арктики». В фудтраках (передвижные кухни – Ред.) были представлены блюда семи ресторанов, кафе и баров Мурманска, Кировска, Апатитов, Териберки и Полярных Зорь.

В Заполярье впервые приехали новые фудтраки.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Место проведения сегодняшнего фестиваля выбрано не случайно: Кировск – один из самых динамично развивающихся горнолыжных курортов всего Северо-Запада России. В зимний сезон Кировск посещает огромное количество туристов, сегодня мы хотим представить кухню горнолыжного сезона – 2019, – сказала на торжественном открытии фестиваля вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя: "Мурманская область – это просто кладовая нашей страны".Фото: Екатерина КОНОТОП

Итак, в меню это сезона оказались настоящие гастрономические чудеса: треска с туломским картофелем, солянка с мясом лося и подосиновиками, плов с олениной, сморреброд с малосоленой треской, бургер с олениной и брусничным соусом, шашлык из зубатки, уха из краба, лосося и трески и даже грибной капучино со стружкой из вяленой оленины.

Грибной капучино - это крем-суп со сливочной пенкой, но выглядит он как настоящий кофе.Фото: Екатерина КОНОТОП

Кстати, в рамках фестиваля была презентована книга Ростуризма и ИД "Комсомольская правда" "Страна, за стол!", разворот которой посвящен Мурманской области - в издании представлены рецепты трески с соусом из морошки и фаршмака из сельди.