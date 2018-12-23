2018-12-23T14:42:13+03:00
Политика

На Северный флот из Санкт-Петербурга прибыл новый самоходный плавкран

Уникальная техника применяется для погрузки оружия даже в открытом море
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: пресс-служба Северного флота.Фото: пресс-служба Северного флота.
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21 декабря войдет в историю Северного флота как дата начала службы нового самоходного плавкрана. В Североморске в этот день капитан судна Евгений Сошилов торжественно подняли флаг вспомогательного флота ВМФ России. В церемонии также принял участие заместитель командующего Северным флотом по материально-техническом обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов.

- Плавкран был построен на судостроительном предприятии «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Он стал десятым в серии и четвертым на Северном флоте. В процессе строительства судна разработчики учли замечания моряков вспомогательного флота, эксплуатирующих первые версии плавкранов, и внесли требуемые изменения в его конструкцию существенно улучшающие его эргономику, безопасность и удобство использования, - пояснили в пресс-службе Северного флота.

Самоходный плавкран способен погружать и разгружать я различные виды оружия и материальных средств как у причала в базе, так и на рейде, и в открытом море, а также может использоваться для судоподъемных работ- его грузоподъемность составляет 150 тонн.

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