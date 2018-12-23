2018-12-23T12:53:50+03:00
Происшествия

Мурманчанка заплатила 70 тысяч за продажу сапог

69-летняя женщина попалась на уловку интернет-мошенников
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Северянка подала объявление в интернете.Северянка подала объявление в интернете.Фото: Архив "КП"
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Полиция и работники банков постоянно предупреждают население о том, что никогда и никому, кроме своих близких, нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты. В зоне риска – люди пожилого возраста. В неприятную ситуацию в Мурманске как раз попала 69-летняя северянка.

- В полицию обратилась местная жительница с заявлением о хищении более 70 тысяч рублей с ее расчетного счета. Потерпевшая рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже сапог, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Некоторое время спустя ей поступил звонок от неизвестного мужчины. «Покупатель» пообещал перевести деньги и сказал, что для этого нужно продиктовать номер банковской карты, а также установочные данные. Мурманчанка сообщила ему всю необходимую информацию, после чего с ее счета списались более 70 тысяч рублей.

Правоохранители сразу же завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Как выяснилось, номер телефона, с которого звонил «покупатель» зарегистрирован в Самарской области.

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