2018-12-22T19:30:54+03:00
Общество

Бедный Семен! В Семеновском озере Мурманска неизвестные стали ловить раков

Ловушки обнаружили любители зимнего плавания
Мария ПАШЕНКОВА
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Ловушку на раков нашли у домика "моржей". Спортсмены выкинули ее на помойку. Фото: vk.com/club15371009Ловушку на раков нашли у домика "моржей". Спортсмены выкинули ее на помойку. Фото: vk.com/club15371009
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На ловлю крабов в Мурманской области наложено табу - можно попасть под уголовное дело. На раков это не распространяется. Приказом Минсельхоза России от 31 января 2018 г. № 31 установлена суточная норма при осуществлении любительского рыболовства на водных объектах Северного рыбохозяйственного бассейна. В Карелии, например, можно выловить за день 25 раков.

В Мурманске кому-то, видимо, очень хочется в новогодние праздники полакомиться этими членистоногими. Потому что в Семеновском озере "моржи" нашли соответствующие ловушки. Напомним, не так давно спортсмены поделились с горожанами тем, что нашли в водоеме раков. И эта информация явно не дает покоя отдельным личностям.

- Уважаемые зимние купальщики! Будьте осторожны! - предупредил товарищей председатель общественной организации "Морж" Александр Рожков. - Кто-то начал охоту на нашего рака Семена у нас в проруби! Вечером 21 декабря рядом с домиком "моржей" была обнаружена и отправлена на помойку раколовка с приманкой. К сведению неучей: раки в холодной воде практически не активны, они впадают в своеобразный анабиоз.

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